25 июня, 19:40Безопасность
В МВД предупредили о мошенничестве с топливом по записи и талонам
Фото: 123RF.com/viorelkurnosov
Злоумышленники предлагают россиянам получить топливо по записи, а затем воруют аккаунты в Telegram. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом объясняем.рф.
Мошенники активизировались на фоне новостей о ситуации на топливном рынке. Аферисты предлагают избежать очереди и записаться, указав на сайте номер телефона, привязанный к аккаунту в Telegram, а затем введя полученный код. Так преступникам становится доступна учетная запись жертвы.
Однако есть и другой вариант обмана, добавили в МВД. Мошенники имитируют распределение топливных талонов якобы через специальную госпрограмму. Они звонят людям, представляясь сотрудниками регионального Минтранса, и предлагают талоны.
В ходе разговора аферисты просят назвать марку автомобиля и госномер якобы для внесения в специальную систему. Далее они уговаривают человека установить приложение либо продиктовать код подтверждения. Озвучив его, можно лишиться доступа к аккаунту.
Чтобы войти в доверие, мошенники делают вид, что владеют актуальной информацией. Они рассказывают про особый режим распределения топлива, оговаривают условия, например, что заправка будет осуществляться строго в бак автомобиля.
"Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет продан социальным службам. Из-за того, что решение нужно принять срочно, у человека нет возможности обдумать ситуацию", – подчеркнули в МВД.
В ведомстве посоветовали защищать аккаунты в мессенджерах с помощью двухфакторной аутентификации и не вводить коды из СМС на подозрительных сайтах. Госорганы не звонят с предложением о выдаче топлива, не запрашивают по телефону данные об автомобиле и не рассылают QR-коды.
Ранее аферисты начали распространять поддельный телеграм-бот, который якобы помогает получить социальные выплаты от Социального фонда России. Злоумышленники обещают пользователям свыше 200 тысяч рублей. Однако для получения этих средств необходимо оплатить "талон" стоимостью 1,4 тысячи рублей.
Экономист объяснил, как работает демпфер на топливном рынке