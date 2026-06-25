В МВД предупредили о мошенничестве с топливом по записи и талонам

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Злоумышленники предлагают россиянам получить топливо по записи, а затем воруют аккаунты в Telegram. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом объясняем.рф.

Мошенники активизировались на фоне новостей о ситуации на топливном рынке. Аферисты предлагают избежать очереди и записаться, указав на сайте номер телефона, привязанный к аккаунту в Telegram, а затем введя полученный код. Так преступникам становится доступна учетная запись жертвы.

Однако есть и другой вариант обмана, добавили в МВД. Мошенники имитируют распределение топливных талонов якобы через специальную госпрограмму. Они звонят людям, представляясь сотрудниками регионального Минтранса, и предлагают талоны.

В ходе разговора аферисты просят назвать марку автомобиля и госномер якобы для внесения в специальную систему. Далее они уговаривают человека установить приложение либо продиктовать код подтверждения. Озвучив его, можно лишиться доступа к аккаунту.

Чтобы войти в доверие, мошенники делают вид, что владеют актуальной информацией. Они рассказывают про особый режим распределения топлива, оговаривают условия, например, что заправка будет осуществляться строго в бак автомобиля.

"Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов, иначе неиспользованный лимит вернется в резервный фонд и будет продан социальным службам. Из-за того, что решение нужно принять срочно, у человека нет возможности обдумать ситуацию", – подчеркнули в МВД.

В ведомстве посоветовали защищать аккаунты в мессенджерах с помощью двухфакторной аутентификации и не вводить коды из СМС на подозрительных сайтах. Госорганы не звонят с предложением о выдаче топлива, не запрашивают по телефону данные об автомобиле и не рассылают QR-коды.

Ранее аферисты начали распространять поддельный телеграм-бот, который якобы помогает получить социальные выплаты от Социального фонда России. Злоумышленники обещают пользователям свыше 200 тысяч рублей. Однако для получения этих средств необходимо оплатить "талон" стоимостью 1,4 тысячи рублей.

