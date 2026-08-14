Двухэтажное здание загорелось на рынке в подмосковном Подольске

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Двухэтажное здание загорелось в подмосковном Подольске, сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул по адресу микрорайон Климовск, улица Большая Серпуховская, строение 229, на территории Елисаветинского рынка. К месту ЧП выехал дежурный караул 77-й пожарно-спасательной части.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Для тушения пожара привлекли 41 человека и 12 единиц техники. Причины случившегося и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Ранее в историческом центре Санкт-Петербурга загорелась кровля здания на площади 100 "квадратов". Возгорание зарегистрировали по адресу Адмиралтейский проспект, дом 8.

Изначально площадь пожара составляла 30 "квадратов", однако позднее она увеличилась до 100. Возгоранию присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пострадали 2 человека, их доставили в больницу.