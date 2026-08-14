Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета

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Предстоящая ночь в Москве в субботу, 15 августа, может стать одной из самых прохладных с начала лета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

На фоне переменной облачности температура воздуха в городе может составить от 7 до 9 градусов, а в центре столицы – до 10–12 градусов. Осадков не ожидается. В Подмосковье температура воздуха составит 5–10 градусов тепла.

При этом уже днем в субботу в Москве ожидается 19–21 градус, а по области – 16–21 градус. Местами возможен небольшой дождь.

Предыдущая ночь стала одной из самых прохладных с начала лета и самой холодной в июле и августе. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались до 9,7 градуса. До этого ниже 10 градусов тепла фиксировалось в ночь на 1 и 3 июня – 9,2 и 8,7 градуса соответственно, а в ночь на 26 июня – 10,2 градуса.

При этом температура воды в Москве-реке в районе подмосковного Звенигорода опустилась до 19 градусов. Это на градус холоднее, чем на курортах Калининграда. У Коломны вода в Москве-реке немного теплее, там температура составляет 22 градуса. Этот показатель ниже, чем на крымских курортах.

Несмотря на ожидаемое потепление 15 и 16 августа, вода в столичном регионе уже не достигнет комфортных для купания значений. Таким образом, купальный сезон в Московском регионе уже завершился.

