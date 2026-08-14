Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 17:48

Политика

Лавров пошутил о главе МИД Японии на встрече с коллегой из Таиланда

Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Andreyev

Глава МИД России Сергей Лавров вызвал смех на переговорах с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, вспомнив эпизод с японским коллегой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщал, что 21 июля на ужине саммита АСЕАН кратко обменялся приветствиями с Лавровым, и они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем указала, что содержательной беседы не было. Сам Лавров в августе подчеркнул, что лишь пожал руку японскому министру.

Уже в ходе встречи, которая проходит в Москве 14 августа, таиландский министр в разговоре с Лавровым отметил, что они сидели рядом на ужине министерской встречи АСЕАН.

"То есть вы видели, как ко мне подошел японский министр?" – спросил Лавров.

Вопрос вызвал смех в зале, а Пхуангкеткео утвердительно ответил.

Ранее Лавров пошутил про буклет на русском языке перед переговорами с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. До переговоров Бачелет, которая претендует на пост генсека организации, отодвинула свою папку и протянула главе МИД РФ синий буклет, сказав, что принесла брошюру на русском языке. В ответ на это Лавров пошутил, что это "пропаганда".

Читайте также


политика

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика