Лавров пошутил о главе МИД Японии на встрече с коллегой из Таиланда

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Глава МИД России Сергей Лавров вызвал смех на переговорах с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, вспомнив эпизод с японским коллегой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщал, что 21 июля на ужине саммита АСЕАН кратко обменялся приветствиями с Лавровым, и они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затем указала, что содержательной беседы не было. Сам Лавров в августе подчеркнул, что лишь пожал руку японскому министру.

Уже в ходе встречи, которая проходит в Москве 14 августа, таиландский министр в разговоре с Лавровым отметил, что они сидели рядом на ужине министерской встречи АСЕАН.

"То есть вы видели, как ко мне подошел японский министр?" – спросил Лавров.

Вопрос вызвал смех в зале, а Пхуангкеткео утвердительно ответил.

Ранее Лавров пошутил про буклет на русском языке перед переговорами с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. До переговоров Бачелет, которая претендует на пост генсека организации, отодвинула свою папку и протянула главе МИД РФ синий буклет, сказав, что принесла брошюру на русском языке. В ответ на это Лавров пошутил, что это "пропаганда".

