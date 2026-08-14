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14 августа, 17:51

Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали новый образ Тарзана

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tarzan__official

Поклонники раскритиковали новый образ артиста Сергея Глушко, известного как Тарзан. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на видеообращение актера, размещенное в соцсетях.

Артист вышел на связь, чтобы объясниться по поводу провокационного ролика, сгенерированного нейросетями, в котором он якобы оскорблял Казахстан. Актер назвал это видео фейком, цель которого – стравить дружественные народы.

Однако поклонники обратили внимание не на содержание обращения, а на внешность 56-летнего Тарзана. По словам подписчиков, актер недостаточно молод лицом, а длинные локоны делают его женоподобным. В комментариях фигурировали фразы "на бабу Галю похож", "этот дедушка очень похож на бабушку". Некоторые приняли лицо Тарзана за маску, из-за которой он выглядел старым.

Нашлись и те, кто поддержал актера. Они призвали к более гуманному отношению к естественному старению и осудили привычку оценивать человека исключительно по внешним данным.

Фанаты Тарзана отметили, что в 56 лет выглядеть как юноша невозможно. Они напомнили хейтерам, что возрастные перемены неизбежны, поэтому они затронут даже тех, кто позволяет себе подобные насмешки в адрес артиста.

Ранее дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула рассказала, что ее с детства травили из-за внешнего сходства с отцом. Она отметила, что в прессе постоянно появлялись материалы, которые унижали ее достоинство, и подчеркнула, что не понимает, как можно было так поступать с ребенком.

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