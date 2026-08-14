В Зеленоградске могут ввести дресс-код для туристов

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Дресс-код для туристов могут ввести в Зеленоградске в Калининградской области. Мера в основном коснется тех, кто выходит в город с пляжа. Об этом заявил глава Зеленоградского округа Александр Китаев в прямом эфире сообщества "Дом советов" в соцсети "ВКонтакте".

"Я сам провожу встречи с инициативной группой граждан, и мы обсуждаем создание прямо туристического кодекса, в котором будет прописан дресс-код", – сказал Китаев.

Он отметил,что на пляжах и набережных Зеленоградска со следующего курортного сезона появятся информационные стенды с правилами поведения. Также будет создана народная дружина, представители которых займутся раздачей листовок с текстом туристического кодекса. Кроме того, они будут делать замечания тем, кто нарушает правила.

По словам Китаева, мера направлена на то, чтобы люди не появлялись в полуголом виде в местах массового пребывания. Исключениями для этого считаются пляжи и бассейны.

Ранее в городе Галле в Германии запретили пускать на пляж у озера Хайдезее людей с плохим знанием немецкого языка. Администрация курорта объяснила решение вопросами безопасности. Там уточнили, что каждый, кто отдыхает там, должен хорошо понимать правила поведения на воде и инструкции спасателей.