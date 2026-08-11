Юрист Багян: россияне могут быть оштрафованы за матерные надписи на песке

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Россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток за нецензурные надписи на песке. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Сергей Багян.

Он пояснил, что пляж является публичным местом, поэтому не стоит оставлять на песке матерные слова, оскорбления или непристойные фразы. Это могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

Вместе с тем нельзя оставлять на песке ссылки на сайты по продаже наркотиков, предупредил юрист. Такие действия расцениваются как пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств. В этом случае нарушителю придется заплатить от 4 до 30 тысяч рублей.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, за какие сообщения в домовых чатах можно получить тюремный срок. Например, если назвать соседку "толстой коровой", придется понести ответственность по статье об оскорблении. За это человеку грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Лишение свободы возможно в случае распространения ложных сведений.

