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11 августа, 11:03

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Юрист Багян: россияне могут быть оштрафованы за матерные надписи на песке

Юрист предупредил о штрафах до 30 тысяч рублей за надписи на песке

Фото: 123RF.com/poppunch

Россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток за нецензурные надписи на песке. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Сергей Багян.

Он пояснил, что пляж является публичным местом, поэтому не стоит оставлять на песке матерные слова, оскорбления или непристойные фразы. Это могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

Вместе с тем нельзя оставлять на песке ссылки на сайты по продаже наркотиков, предупредил юрист. Такие действия расцениваются как пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств. В этом случае нарушителю придется заплатить от 4 до 30 тысяч рублей.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, за какие сообщения в домовых чатах можно получить тюремный срок. Например, если назвать соседку "толстой коровой", придется понести ответственность по статье об оскорблении. За это человеку грозит штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Лишение свободы возможно в случае распространения ложных сведений.

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