Юрист Русяев: демонстрация жеста "фига" в конфликте может обернуться штрафом

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Россиянам может грозить административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность за демонстрацию такого жеста, как фига (кукиш), во время конфликта. Об этом "Абзацу" рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев клуб" Илья Русяев.

Он пояснил, что российское законодательство не содержит перечня запрещенных жестов, однако показанный в адрес конкретного человека кукиш может быть расценен как оскорбление. В таких случаях применяется статья 5.61 КоАП РФ об унижении чести и достоинства в неприличной или противоречащей нормам морали форме.

"Оскорбить можно и действием, поэтому неприличный жест встает в один ряд с плевком или пощечиной, а все спорные случаи разрешает лингвистическая экспертиза", – пояснил Русяев.

За такое нарушение гражданам может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если оскорбительный жест опубликован в интернете, размер взыскания увеличивается до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц и организаций предусмотрены более крупные штрафы – до 50 и 200 тысяч рублей соответственно.

Юрист также отметил, что отдельная ответственность предусмотрена за подобные действия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. В этом случае может применяться статья 319 УК РФ об оскорблении представителя власти, предусматривающая штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 360 часов.

"При этом дружеская перепалка в шутку под него не подпадает, но в случае с сотрудником полиции риск получить судимость становится крайне высоким", – подчеркнул юрист.

Ранее юрист Дмитрий Макаров предупредил, что использование мата в домовых чатах грозит штрафом. Размер взыскания может достигать 10 тысяч рублей. Бездействие модераторов диалоговых площадок также влечет за собой санкции.