В Петербурге около 50 человек эвакуировали из горящего пятиэтажного здания

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Порядка 50 человек эвакуировали из пятиэтажного здания в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где произошел пожар. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России.

Здание размером 90 на 90 метров находится на улице Комиссара Смирнова. По указанному адресу расположен Дворец культуры "Выборгский".

Площадь возгорания, распространившегося на кровле, достигла 400 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до третьего, уточнили в городском управлении МЧС.

Ранее пожар произошел в многоквартирном жилом доме в центре Москвы. ЧП произошло по адресу улица Малая Переяславская, дом 10. Там загорелись личные вещи и мебель в одной из квартир.

Спустя время пожарные локализовали возгорание. Позднее пламя было полностью потушено.

Огнеборцы спасли шесть человек, в том числе троих детей. Для осмотра медикам передали семь человек. Предварительный диагноз у пострадавших – "отравление продуктами горения".

