Клуб наставников Москвы получил статус постоянно действующего экспертного сообщества

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Департамент экономической политики и развития столицы закрепил за Клубом наставников Москвы статус постоянно действующего экспертного сообщества по развитию наставничества. Соответствующий приказ подписала заммэра столицы Мария Багреева.

Решение принято по причине увеличивающегося интереса бизнеса к инструментам подготовки кадров, а также из-за необходимости создания постоянной площадки для обмена опытом и распространения эффективных решений.

"Наставничество – один из ключевых инструментов развития кадрового потенциала и повышения эффективности работы компаний. Оно помогает сохранять и передавать профессиональные знания внутри организаций, снижать кадровые риски и повышать эффективность", – отметила Багреева.

По ее словам, внедрение программ наставничества помогает организациям уменьшить текучесть кадров примерно на 20%, сократить расходы на адаптацию новых работников на 15–25%, ускорить выход новых сотрудников на полную производительность на 30–50%, а в некоторых случаях – добиться роста финансовых показателей бизнеса.

Кроме того, как указала Багреева, официальный статус клуба позволит объединить фирмы, уже внедряющие наставнические практики, и организации, которые только начинают развивать данное направление. В настоящее время в клубе состоит свыше 300 столичных организаций из разных отраслей экономики.

Наставничество остается одним из востребованных инструментов развития кадрового потенциала московских компаний. С 2023 года в рамках проекта "Производительность труда" проводится конкурс "Лучшие практики наставничества Москвы". За два конкурсных сезона – 2023 и 2024 годов – число заявок увеличилось более чем в 2 раза.

Всего организации направили около 250 заявок, представив практики адаптации сотрудников, передачи профессиональных знаний и развития наставничества внутри компании. Накопленный опыт и увеличивающийся интерес бизнеса к этому направлению стали основой для развития Клуба наставников Москвы как площадки для профессионального взаимодействия фирм.

Основная задача сообщества – помогать организациям внедрять и развивать эффективные модели наставничества, обмениваться практическими решениями и формировать единые подходы к подготовке наставников. Участники получают возможность обсуждать рабочие кейсы, получать экспертную поддержку при запуске корпоративных программ и использовать лучшие практики для адаптации работников.

Клуб наставников Москвы работает в столице с 2024 года. Он объединяет специалистов и руководителей компаний, отвечающих за развитие персонала, наставнические программы и повышение производительности труда.

За время работы к сообществу присоединилось более 300 организаций, для участников провели десятки мероприятий: стратегические сессии, мастер-классы, круглые столы и профессиональные встречи. Клуб функционирует при департаменте экономической политики и развития Москвы, координацию деятельности осуществляет АНО "Мосстратегия".

Присоединиться к клубу могут специалисты и руководители компаний, заинтересованные в развитии наставничества. Участие бесплатное, для вступления необходимо подать заявку на сайте "Мосстратегии".

Ранее член Общественной палаты РФ Александр Асафов заявил, что Москва реализует десятки программ подготовки кадров для инновационной промышленности. По его словам, прямое сотрудничество предприятий с колледжами и вузами становится одним из самых эффективных инструментов подготовки специалистов.

Для компаний это возможность заранее формировать кадровый резерв под собственные технологические задачи, а для студентов – увидеть будущую профессию в реальной инженерной среде. В Зеленограде такой формат взаимодействия выстроен между ЦКБ "Дейтон" и Московским институтом электронной техники. Конструкторское бюро участвует в профильной подготовке студентов и ежегодно принимает на практику 50–70 человек.

