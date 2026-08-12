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12 августа, 16:37

Политика

Литва потратит 50 млн евро на рвы у границы с Россией и Белоруссией

Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER

Литва потратит 50 миллионов евро на рвы у границы с российской Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заседание правительства республики.

Инициатива связана с программой средств военной контрмобильности.

"От патрульной тропы вглубь территории будет выкопан ров контрмобильности шириной 20 метров, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 метров", – говорится в сообщении.

Работы планируют проводить с 2026 по 2030 год. Кроме того, республика планирует расширить сеть парков контрмобильности: вместо 27 будет 50. Там размещаются "испанские лошади" (проволочные заграждения. – Прим. ред.), зубы дракона (пирамидальные бетонные конструкции. – Прим. ред.), колючая проволока, разборные ежи и бетонные средства перекрытия дорог.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия якобы собирается нанести удары по объектам критической инфраструктуры стран Прибалтики, используя украинские беспилотники. По словам Каунаса, речь идет об операции под "ложным флагом".

Позднее премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс опроверг заявления Каунаса о якобы возросшей угрозе со стороны России. Он указал, что публичные слова представителей власти должны быть тщательно взвешены.

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