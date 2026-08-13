"Яндекс Музыка" планирует маркировать ИИ-треки

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"Яндекс Музыка" планирует сообщать слушателям, применялся ли искусственный интеллект при создании музыкальных произведений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"Мы планируем дать артистам и правообладателям возможность быть открытыми со своими слушателями и информировать их о том, был ли использован ИИ при создании музыки, ведь только они могут знать об этом наверняка", – отметили в компании.

Сейчас сервис находится на этапе обсуждения с правообладателями и собирает данные о том, какой контент был создан с помощью ИИ-инструментов.

Формат отображения такой информации будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества данных, которые удастся получить от правообладателей. При этом разделять каталог на обычный и нейросетевой контент "Яндекс Музыка" пока не планирует. Конкретный способ информирования пользователей сервис определит после завершения обсуждений и сбора данных.

Поводом для изменений стал принятый в июле закон "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ". Его основные положения вступят в силу с 1 сентября 2026 года, а требования к маркировке ИИ-контента – с 1 марта 2027 года.

Владимир Путин в июле подписал закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта в России. Документ закладывает правовую основу для работы с большими фундаментальными моделями ИИ. В законе вводятся два ключевых понятия: суверенная и национальная большие фундаментальные модели.

Суверенной считается модель, разработанная российским юридическим лицом, полностью им контролируемая на всех этапах жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также создается российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта может в перспективе негативно сказаться на развитии человека. Люди считают, что перестать прикладывать усилия из-за ощущения, что ИИ способно решить все задачи, отметил Фурсенко.