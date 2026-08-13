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13 августа, 08:22

Политика

ВС РФ уничтожили фуру ВСУ, оборудованную для запуска БПЛА

Фото: 123RF.com/9parusnikov

Российские военные уничтожили фуру ВСУ, оборудованную для запуска БПЛА по территории России, рассказал ТАСС командир отделения оптоволоконных дронов взвода FPV 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным Тэк.

Он отметил, что фура была уничтожена расчетом FPV-дронов. По словам военного, в ходе выполнения задачи по изоляции района была обнаружена мобильная пусковая установка.

"Эта фура имеет прицеп с боковым открытием, в котором установлены катапульты", – подчеркнул Тэк.

Командир предположил, что у ВСУ может быть значительное количество подобных мобильных установок для запуска БПЛА и нанесения ударов по мирным жителям России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные атаковали портовую инфраструктуру и морские суда, использующиеся в интересах ВСУ. Например, в порту Одесса был ликвидирован сухогруз с военным имуществом, а в порту Черноморск – резервуары с горюче-смазочными материалами.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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