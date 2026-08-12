ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в ночь на 12 августа нанесли удары по базе горюче-смазочных материалов в порту Одессы, которая использовалась для обеспечения топливом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности.

Ранее Вооруженные силы России поразили предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. В украинской столице, в частности, удар нанесен по терминалу "Новой почты", где хранили и распределяли товары двойного назначения.

Кроме того, целью ВС РФ стал транспортно-логистический центр "Киев-3". На его складах хранилось около 15 тысяч ударных беспилотников, наземные станции управления и комплектующие к ним.