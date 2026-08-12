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12 августа, 18:00

Политика

Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом

Фото: ТАСС/EPA

Военные США полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат это делать. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, морскую блокаду иранских портов со стороны американских военных называют "стальной стеной". Он считает, что Тегеран ничего не может с этим сделать.

10 августа президент Соединенных Штатов заявил, что Ормузский пролив остается открытым для большинства судов, кроме тех, что направляются в Иран. Комментируя возможность масштабной эскалации конфликта с Тегераном, Трамп отметил, что у Вашингтона есть все возможности для такого шага, если американская сторона сочтет это необходимым.

До этого глава Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с Ираном вполсилы, наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Исламской Республике. По его мнению, ситуацию в Иране усугубила военно-морская блокада со стороны Вашингтона.

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