The Athletic: ФК "Лестер" выставили на продажу

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Английский футбольный клуб "Лестер" выставили на продажу, сообщил портал The Athletic.

Владельцы клуба рассчитывают выручить от сделки 300 миллионов долларов. Однако, по информации источника, итоговая сумма может оказаться ниже и составить около 200 миллионов долларов из-за вылета команды в третий по силе дивизион чемпионата Англии.

Инвестиционный банк Citigroup подготовил презентацию для привлечения потенциальных покупателей. Инвесторам предлагается портфель активов, в который входят стадион "Кинг Пауэр", тренировочная база "Сиграв", база женской команды "Белвуар Драйв", земельные участки, академия, женская команда и бельгийский клуб "Ауд-Хеверле Левен". Совокупная стоимость объектов недвижимости по состоянию на прошлый год оценивалась в 275 миллионов долларов.

"Лестер" становился чемпионом Англии в 2016 году, три раза выигрывал Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок и один раз – Кубок страны.

Ранее сообщалось, что у российского ФК "Локомотив" нет денег на покупку новых футболистов. Клубу якобы не помогает даже продажа полузащитника Алексея Батракова – у "Локомотива" остается долг свыше 1 миллиарда рублей после немецких руководителей.