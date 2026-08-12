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12 августа, 17:55

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Онколог Черемушкин назвал главные провокаторы меланомы среди россиян

"Королева онкологии": как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки

Россияне стали чаще болеть меланомой, за 10 лет число случаев выросло почти в полтора раза, сообщили эксперты. Почему меланому называют "королевой онкологии", кто в группе риска и как защитить себя – в материале Москвы 24.

Кожа "запоминает"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заболеваемость меланомой в России за 10 лет выросла почти в полтора раза, у мужчин почти на 55%, у женщин – примерно на 45%, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на данные НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

По словам специалистов, чаще всего меланому выявляют летом. Это связано с тем, что люди носят открытую одежду, подозрительные родинки и другие изменения на коже становятся заметнее.

Опухоль развивается постепенно, на протяжении многих лет под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу. Врачи предупредили, что особую опасность представляет регулярное воздействие солнечных лучей, а также солнечные ожоги, полученные в детстве. Особенно те, что были в возрасте до трех лет: кожа "запоминает" такие повреждения, и спустя годы они рискуют стать триггером для развития онкологии.

В то же время российские специалисты вовсю работают над онковакциной против меланомы. Научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в конце июля 2026 года, что препараты для 20 пациентов будут готовы в течение максимум ближайших трех месяцев.

Вакцина создается индивидуально на основе матричной РНК и предназначена для использования в комбинированной терапии, а решение о включении пациентов принимается врачебным консилиумом.

Кроме того, в России в целом наблюдается снижение смертности от онкологических заболеваний. В первый год после постановки диагноза показатели упали на 17%, рассказал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, на 10% выросла пятилетняя выживаемость пациентов. Все благодаря модернизации системы помощи таким больным в стране, подчеркнул глава ведомства.

Не только ультрафиолет

Фото: 123RF.com/serezniy

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что меланома занимает особую категорию не только среди рака кожи, но и вообще среди злокачественных опухолей.

"Ее называют "королевой онкологии". Особенность в том, что каждая четвертая меланома не имеет первичного очага: либо он регрессировал, либо клетки мигрировали оттуда, и у человека уже развилось метастатическое поражение. Меланома агрессивная, высокозлокачественная опухоль, способна иметь молниеносное течение, с момента выявления человек может погибнуть через три месяца, что сравнимо с острым лейкозом", – подчеркнул он.

По мнению специалиста, главной причиной возникновения меланомы является воздействие солнечных лучей.

Уровень заболеваемости, например, в Техасе и Австралии практически в 100 раз выше из-за жары и открытой одежды. Также среди причин хроническая травматизация: в старые времена, при бритье ног без косметологических процедур, это тоже могло привести к злокачественному образованию, но сейчас подобное происходит реже.
Евгений Черемушкин
врач-онколог

Черемушкин обратил внимание, что в группе риска находятся люди со светлым типом кожи, а также те, у кого наблюдается большое количество невусов (родинок), нарушения меланоцитарных реакций (когда человек не загорает, а сгорает на солнце) и генетическая предрасположенность, чаще связанная с соматическими мутациями (люди уже рождаются с определенными повреждениями ДНК).

Существует также редкая семейная форма – синдром множественных диспластических невусов. Однако это встречается нечасто и в большей степени представляет академический интерес, добавил врач.

В большинстве случаев лечение представляет собой хирургическое вмешательство – тотальное удаление, а не биопсию. Химиотерапия и лучевая – только по показаниям. Есть методика биопсии сторожевых лимфоузлов для поиска метастазов на микроуровне, при их наличии добавляются системные факторы: иммунотерапия, таргетная терапия.
Евгений Черемушкин
врач-онколог

По словам эксперта, для профилактики необходимо использовать SPF высокой степени защиты, не ходить на солнце с 11:00 до 15:00, быть осторожными у воды, поскольку она является источником прямого и отраженного облучения, а также стараться находиться все время в тени.

"Раньше дети играли на пыльных дорогах, и частицы служили естественным механизмом защиты – рассеивали свет, давали равномерный бронзовый загар. Однако сейчас практически все заасфальтировано, люди ходят в солярии, ездят загорать, получают повреждения и в результате могут иметь проблемы", – отметил специалист.

Кроме того, существует мнение о возможном влиянии татуировок на подобные процессы, однако отдельного риска, связанного с ними, нет – современные чернила безопасны, обратил внимание эксперт. Тем не менее при наличии невуса перед нанесением татуировки он посоветовал проконсультироваться с врачом, после чего специалист определит, допустимо ли воздействие на эту зону.

Также важно учитывать, что темная татуировка может затруднить своевременное выявление первых признаков трансформации диспластического невуса, заключил Черемушкин.

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