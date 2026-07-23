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24 июля, 18:04

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Врач Ерофеева: прием противозачаточных защищает от колоректального рака и рака матки

Опасная защита? Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией

Прием противозачаточных препаратов может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщили исследователи. Действительно ли это так и как оральные контрацептивы в целом действуют на организм, разбиралась Москва 24.

Серьезные риски?

Фото: 123RF.com/serezniy

Прием оральных контрацептивов способен влиять на вероятность возникновения онкологических патологий печени, груди и шейки матки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующую лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцента кафедры акушерства и гинекологии им. Савельевой Пироговского Университета Ольгу Братчикову.

По словам эксперта, данные исследований действительно указывают на небольшое повышение возможности развития рака у тех, кто использует препараты сейчас или перестал их пить не так давно. В пример она привела последний метаанализ, согласно которому непрерывный прием больше пяти лет увеличивает относительный риск онкологии на 20% по сравнению с теми, кто никогда ими не пользовался.

Как подчеркнула специалист, данная закономерность не зависит от дозировки или разновидности средства и полностью исчезает в течение десяти лет после отказа от оральной контрацепции.

При этом риск рака шейки матки напрямую зависит от длительности использования препаратов, отметила эксперт.

Однако здесь важна оговорка: решающую роль в развитии этого заболевания играет инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Исследователи отмечают, что полностью исключить влияние сопутствующих факторов (особенности сексуального поведения, кратность скрининговых обследований) довольно сложно, и эти факторы могут искажать наблюдаемую связь.
Ольга Братчикова
заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. Савельевой Пироговского Университета

По некоторым данным, длительное использование контрацептивов в некоторой степени связано с повышением риска гепатоцеллюлярной карциномы. Это было отмечено в тех популяциях, где распространенность вирусных гепатитов оказалась низкой, отметило СМИ.

Говоря о раке печени, Братчикова обратила внимание на крупное исследование 2025 года, охватившее данные более чем полутора миллионов женщин. Оно не выявило связи между приемом препаратов и риском злокачественных образований.

"Авторы исследования предполагают, что небольшой риск, наблюдаемый при длительном приеме, может объясняться влиянием других неучтенных факторов", – отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что процент девушек, принимающих противозачаточные, растет благодаря повышению общего уровня репродуктивной грамотности. Причем те, кто занят карьерой и не планирует детей, чаще прибегают к такому методу контрацепции.

Громкие заявления?

Фото: 123RF.com/yaroslavastakhov

При этом врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева подчеркнула в разговоре с Москвой 24: чтобы говорить о влиянии противозачаточных таблеток на развитие рака, нужны реальные доказательства. 

"Эти лекарства состоят из эстрогена и гестагена – синтетических препаратов, которые изучаются с послевоенного времени. Накоплен колоссальный опыт, исследованы многомиллионные клинические группы, и данных о появлении из-за них рака нет. Напротив, противозачаточные препараты защищают от рака эндометрия (рака матки) и колоректального рака, имеют позитивный профиль против фиброзно-кистозной мастопатии и мастопатий в целом. Поэтому я думаю, что это единичное исследование, и отнестись к нему серьезно не могу", – подчеркнула врач.

Сами по себе противозачаточные препараты воздействуют на организм как имитация беременности. Поскольку она по природе не может быть угрожающим фактором для здоровья женщины и появления онкологических заболеваний, вероятнее всего, проблем быть не может, отметила Ерофеева.

Она добавила, что противозачаточные берут на себя функцию гормонов женского организма. В этот момент яичники отдыхают и восстанавливаются, если в них шли патологические процессы. Альгодисменорея, нарушения менструального цикла, дисбалансы, болезненные месячные лечатся с помощью таких препаратов. Но назначает их только врач, который знает все за и против и взвешивает их.

Поэтому, говоря об исследовании, нужно понимать, какие группы женщин в нем рассматривались, были ли у них противопоказания к назначению. Пока могу сказать, что в авторитетных научных исследованиях таких подтверждений нет. Иначе во всем мире не назначали бы противозачаточные таблетки так широко.
Любовь Ерофеева
врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

При этом важно помнить, что у противозачаточных есть свои строгие противопоказания: они связаны с предшествующими онкологическими заболеваниями молочной железы – установленными и пролеченными. 

"Также препараты нельзя принимать при патологии свертывающей системы крови, высоком уровне гипертонической болезни, некоторых неврологических заболеваниях, в частности мигрени с аурой", – отметила эксперт. 

Кроме того, женщины старше 35 лет, курящие более 10 сигарет в сутки, находятся в очень высокой группе риска, и им комбинированные противозачаточные таблетки не назначаются. Если препараты и выписываются, то они не содержат эстроген, они называются мини-пили, указала Ерофеева.

В свою очередь, врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Москвой 24 отметил, что 20%-ная вероятность рака, о которой говорится в исследовании, – это слишком завышенный показатель.

Однако эксперт также не исключил, что он мог быть зафиксирован среди пациентов отдельных групп, где риски проявления онкологии изначально были высокими. 

Противозачаточные таблетки формально вмешиваются в систему подготовки организма к беременности, которая повторяется каждый месяц в виде менструального цикла. Если его нарушить, а у женщины уже есть фоновые проблемы с репродуктивной системой, навязанные новые условия могут создать предпосылки для возможных осложнений. Но если бы 20% были реально доказаны, такие препараты исключили бы из оборота – фармкомпании не позволили бы подобного, так как ответственность огромна, а штрафы исчисляются миллиардами долларов.
Евгений Черемушкин
врач-онколог

В целом противозачаточные "навязывают" новые условия для эндокринного фона. Любое вмешательство в такую сложную систему, особенно у женщин, создает условия для потери контроля – излишнего деления клеток и прочего. И, возможно, из-за этого исследование и связали с рисками развития рака, заключил Черемушкин.

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