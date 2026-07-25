Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 13:09

Происшествия

ВСУ нанесли массированный удар по складам и инфраструктуре в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по складам, придомовым территориям частных домов и другим объектам инфраструктуры в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, атакованы объекты в Стаханове, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Кременском и Троицком муниципальных округах. При этом пострадавших нет.

Кроме того, глава республики сообщил, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы ликвидировали в небе над ЛНР около 40 украинских беспилотников.

Ранее в результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали два человека. Вражеский дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа. Также в селе Грузское в Борисовском округе дрон сдетонировал на одном из предприятий. Там пострадала женщина.

Читайте также


происшествиярегионы

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика