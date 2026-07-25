ВСУ нанесли массированный удар по складам и инфраструктуре в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по складам, придомовым территориям частных домов и другим объектам инфраструктуры в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, атакованы объекты в Стаханове, Первомайске, Старобельском, Свердловском, Кременском и Троицком муниципальных округах. При этом пострадавших нет.

Кроме того, глава республики сообщил, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы ликвидировали в небе над ЛНР около 40 украинских беспилотников.

Ранее в результате атак украинских войск в Белгородской области пострадали два человека. Вражеский дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа. Также в селе Грузское в Борисовском округе дрон сдетонировал на одном из предприятий. Там пострадала женщина.

