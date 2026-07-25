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25 июля, 20:58

Политика

146 украинских БПЛА уничтожено над регионами России за 12 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты 25 июля в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Тюменской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским морем.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в период с 18 по 25 июля была пресечена попытка массированной атаки на Московский регион. В сторону столицы было направлено 1 401 БПЛА. На подлете к столице ПВО нейтрализовали 143 вражеских дрона.

Кроме того, Минобороны РФ отчиталось об успешном поражении ряда судов, перевозивших военные грузы для нужд ВСУ. В акватории Черного моря были уничтожены балкер и три сухогруза, следовавшие в порты Одессы и Черноморска. Кроме того, в Николаеве нанесены удары по сухогрузу с военным снаряжением и катеру CV-90.

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