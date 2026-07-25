В Москве раскрыли убийство сотрудника "Московских новостей", совершенное 25 лет назад

Фото: МАХ/"Столичный СК"

В Москве раскрыли убийство сотрудника газеты "Московские новости", совершенное в Москве 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2001 года 25-летний сотрудник газеты познакомился с мужчиной в ресторане у станции метро "Войковская". После совместного распития алкоголя новый знакомый пригласил его к себе домой на улицу Клары Цеткин, где между мужчинами произошла ссора. Хозяин квартиры не менее 55 раз ударил гостя кухонным ножом в голову, шею и тело. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После убийства обвиняемый выбросил нож из окна, открыл конфорки газовой плиты и поджег ткань, после чего захлопнул дверь квартиры и скрылся.

На первоначальном этапе расследования установить подозреваемого не удалось из-за отсутствия объективных данных о причастном к преступлению. Позднее следователи и криминалисты установили личность ранее неоднократно судимого москвича 1976 года рождения.

"Его местонахождение установлено, он задержан", – сообщили в СК.

Ранее следователи раскрыли убийство директора Центрального рынка в Ульяновске Михаила Мартынова, совершенное в 2000 году. Обвинение в организации предъявлено бизнесмену Азату Шайдуллову, который сейчас отбывает пожизненное наказание за другие преступления.

По версии СК, 14 марта 2000 года Шайдуллов решил устранить Мартынова после отказа предоставить торговые точки его людям, привлек двух исполнителей, заплатив каждому по 2,5 тысячи долларов. Один из них, переодевшись в форму милиционера, выстрелил в директора рынка в грудь и голову. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней.