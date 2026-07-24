Депутат Свинцов призвал не отказываться от очной подачи документов в вузы

В России появится онлайн-платформа для поступления в вузы – эксперимент начнется с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минобрнауки. Упростит ли это жизнь абитуриентам или, наоборот, создаст дополнительные барьеры – в материале Москвы 24.

Добровольное участие

Минобрнауки предложило создать онлайн‑платформу "Университеты" для поступления в вузы. Инициатива призвана упростить процесс подачи документов для абитуриентов и сделать его более прозрачным.

В тестовом варианте площадка будет работать с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го. При этом участие университетов в эксперименте добровольное.

Согласно проекту постановления правительства, нововведение позволит организовать полный цикл поступления в вузы в онлайн‑формате. Платформа обеспечит работу с цифровыми документами, даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие.

Кроме того, студенты смогут получать личные советы по дополнительному образованию и стажировкам. Также система позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.

При этом онлайн-запись в российские учебные заведения уже реализуется через портал "Госуслуги". В частности, желающие получать профессию в колледже уже подали за время нынешней кампании более миллиона заявлений, что на 22% больше по сравнению с годом ранее. Кроме того, в среднем один претендент подает онлайн пять заявлений.

По данным Минцифры, наибольшее количество заявок зафиксировано в учебные заведения столичного региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области и Краснодарского края. Самыми востребованными направлениями подготовки стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, а также лечебное и сестринское дело.

"Единый источник информации"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Необходимо сохранить очный формат подачи документов в учебное заведение и их отправку по почте, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Сейчас наблюдаются регулярные перебои с интернетом, а в некоторых регионах – даже с электричеством, поэтому полностью переходить на онлайн-формат в ближайшие год-два было бы контрпродуктивно", – отметил парламентарий в беседе с Москвой 24.

По его словам, на фоне проблем со связью многие заявки рискуют зависнуть или не зарегистрироваться. В таком случае это ударит по абитуриентам, которые не смогут подать документы.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Что касается единой платформы, это, безусловно, удобно. Портал, где все абитуриенты могут посмотреть возможности вузов, агитационные материалы, баллы за прошлые и позапрошлые годы, статистические данные, то есть сделать единый источник информации по всем учебным заведениям, – это очень хорошо.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что формат подачи документов онлайн активно развивается. Однако если раньше можно было прислать все необходимое через сайты вузов, то теперь – только через "Госуслуги".

"Знаю вузы, которые жалуются, что часть нужных документов (особенно для магистратуры: статьи, резюме, мотивационные письма) довольно трудно прикрепить онлайн, потому что нет подходящих форматов. В то же время этим летом была возможность подать все и почтой, и очно", – рассказала эксперт.

По ее словам, переход на онлайн-средства необходим, но сначала нужно подвести итоги, какие были неудобства или сбои. Это необходимо для усовершенствования платформы и уверенности, что она работает в любых условиях.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Формат почты для труднодоступных регионов тоже имел значение – она, хоть и порой медленно, но работает. А с интернет-доступностью и платформами надо быть уверенными, что они есть везде.

По мнению профессора, в погоне за цифровизацией важно учитывать не только массовую доступность услуг, но и их удобство для каждого. Это необходимо, чтобы избежать возникновения неравенства – ситуации, когда из‑за различных сложностей часть людей оказывается исключенной из цифрового пространства, заключила Абанкина.

