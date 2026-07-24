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24 июля, 15:38

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Депутат Свинцов призвал не отказываться от очной подачи документов в вузы

Цифровой формат: как будет работать онлайн-поступление в российские вузы

В России появится онлайн-платформа для поступления в вузы – эксперимент начнется с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минобрнауки. Упростит ли это жизнь абитуриентам или, наоборот, создаст дополнительные барьеры – в материале Москвы 24.

Добровольное участие

Фото: 123RF.com/egoitzbengoetxea

Минобрнауки предложило создать онлайн‑платформу "Университеты" для поступления в вузы. Инициатива призвана упростить процесс подачи документов для абитуриентов и сделать его более прозрачным.

В тестовом варианте площадка будет работать с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го. При этом участие университетов в эксперименте добровольное.

Согласно проекту постановления правительства, нововведение позволит организовать полный цикл поступления в вузы в онлайн‑формате. Платформа обеспечит работу с цифровыми документами, даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие.

Кроме того, студенты смогут получать личные советы по дополнительному образованию и стажировкам. Также система позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.

При этом онлайн-запись в российские учебные заведения уже реализуется через портал "Госуслуги". В частности, желающие получать профессию в колледже уже подали за время нынешней кампании более миллиона заявлений, что на 22% больше по сравнению с годом ранее. Кроме того, в среднем один претендент подает онлайн пять заявлений.

По данным Минцифры, наибольшее количество заявок зафиксировано в учебные заведения столичного региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области и Краснодарского края. Самыми востребованными направлениями подготовки стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, а также лечебное и сестринское дело.

"Единый источник информации"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Необходимо сохранить очный формат подачи документов в учебное заведение и их отправку по почте, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Сейчас наблюдаются регулярные перебои с интернетом, а в некоторых регионах – даже с электричеством, поэтому полностью переходить на онлайн-формат в ближайшие год-два было бы контрпродуктивно", – отметил парламентарий в беседе с Москвой 24.

По его словам, на фоне проблем со связью многие заявки рискуют зависнуть или не зарегистрироваться. В таком случае это ударит по абитуриентам, которые не смогут подать документы.

Что касается единой платформы, это, безусловно, удобно. Портал, где все абитуриенты могут посмотреть возможности вузов, агитационные материалы, баллы за прошлые и позапрошлые годы, статистические данные, то есть сделать единый источник информации по всем учебным заведениям, – это очень хорошо.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что формат подачи документов онлайн активно развивается. Однако если раньше можно было прислать все необходимое через сайты вузов, то теперь – только через "Госуслуги".

"Знаю вузы, которые жалуются, что часть нужных документов (особенно для магистратуры: статьи, резюме, мотивационные письма) довольно трудно прикрепить онлайн, потому что нет подходящих форматов. В то же время этим летом была возможность подать все и почтой, и очно", – рассказала эксперт.

По ее словам, переход на онлайн-средства необходим, но сначала нужно подвести итоги, какие были неудобства или сбои. Это необходимо для усовершенствования платформы и уверенности, что она работает в любых условиях.

Формат почты для труднодоступных регионов тоже имел значение – она, хоть и порой медленно, но работает. А с интернет-доступностью и платформами надо быть уверенными, что они есть везде.
Ирина Абанкина
профессор Института образования НИУ ВШЭ

По мнению профессора, в погоне за цифровизацией важно учитывать не только массовую доступность услуг, но и их удобство для каждого. Это необходимо, чтобы избежать возникновения неравенства – ситуации, когда из‑за различных сложностей часть людей оказывается исключенной из цифрового пространства, заключила Абанкина.

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