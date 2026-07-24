Депутат Свинцов призвал не отказываться от очной подачи документов в вузы

В России появится онлайн-платформа для поступления в вузы – эксперимент начнется с 1 сентября 2026 года, сообщили в Минобрнауки. Упростит ли это жизнь абитуриентам или, наоборот, создаст дополнительные барьеры – в материале Москвы 24.
Добровольное участие
Минобрнауки предложило создать онлайн‑платформу "Университеты" для поступления в вузы. Инициатива призвана упростить процесс подачи документов для абитуриентов и сделать его более прозрачным.
В тестовом варианте площадка будет работать с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028-го. При этом участие университетов в эксперименте добровольное.
Согласно проекту постановления правительства, нововведение позволит организовать полный цикл поступления в вузы в онлайн‑формате. Платформа обеспечит работу с цифровыми документами, даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие.
Кроме того, студенты смогут получать личные советы по дополнительному образованию и стажировкам. Также система позволит создавать типовые облачные решения для организации приемных кампаний, управления кампусом, аналитики и мониторинга эффективности вузов.
При этом онлайн-запись в российские учебные заведения уже реализуется через портал "Госуслуги". В частности, желающие получать профессию в колледже уже подали за время нынешней кампании более миллиона заявлений, что на 22% больше по сравнению с годом ранее. Кроме того, в среднем один претендент подает онлайн пять заявлений.
По данным Минцифры, наибольшее количество заявок зафиксировано в учебные заведения столичного региона, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области и Краснодарского края. Самыми востребованными направлениями подготовки стали разработка и управление программным обеспечением, юриспруденция, туризм и гостеприимство, а также лечебное и сестринское дело.
"Единый источник информации"
Необходимо сохранить очный формат подачи документов в учебное заведение и их отправку по почте, убежден зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Сейчас наблюдаются регулярные перебои с интернетом, а в некоторых регионах – даже с электричеством, поэтому полностью переходить на онлайн-формат в ближайшие год-два было бы контрпродуктивно", – отметил парламентарий в беседе с Москвой 24.
По его словам, на фоне проблем со связью многие заявки рискуют зависнуть или не зарегистрироваться. В таком случае это ударит по абитуриентам, которые не смогут подать документы.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что формат подачи документов онлайн активно развивается. Однако если раньше можно было прислать все необходимое через сайты вузов, то теперь – только через "Госуслуги".
"Знаю вузы, которые жалуются, что часть нужных документов (особенно для магистратуры: статьи, резюме, мотивационные письма) довольно трудно прикрепить онлайн, потому что нет подходящих форматов. В то же время этим летом была возможность подать все и почтой, и очно", – рассказала эксперт.
По ее словам, переход на онлайн-средства необходим, но сначала нужно подвести итоги, какие были неудобства или сбои. Это необходимо для усовершенствования платформы и уверенности, что она работает в любых условиях.
По мнению профессора, в погоне за цифровизацией важно учитывать не только массовую доступность услуг, но и их удобство для каждого. Это необходимо, чтобы избежать возникновения неравенства – ситуации, когда из‑за различных сложностей часть людей оказывается исключенной из цифрового пространства, заключила Абанкина.