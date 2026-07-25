Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, атака на турбазы является тяжким военным преступлением, ВСУ знали, что наносят удары по гражданским объектам. По его словам, Киев планировал теракт заранее, выбрав наиболее подходящий для этого момент. Мирошник также отметил, что случившееся находится на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Он добавил, что МИД РФ соберет всю доказательную базу по теракту и передаст ее на международные площадки.

ВСУ нанесли удары по базам отдыха в населенном пункте Кирилловка Мелитопольского округа 25 июля. В результате погибли 8 человек, включая двоих детей, еще 14 пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Пострадавшим и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь.

