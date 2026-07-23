Сомнолог Черкасова объяснила, почему таблетки с мелатонином не помогут от бессонницы

Россияне стали активно скупать препараты с содержанием мелатонина, чтобы нормализовать сон, сообщили аналитики. Насколько безопасно самоназначение такого "лекарства", разбиралась Москва 24.

8 миллионов пачек с гормоном сна

Россияне стали чаще покупать препараты с мелатонином – гормоном сна, из-за чего годовой объем продаж средства практически достиг 5 миллиардов рублей, сообщили эксперты "Честного знака" телеграм-каналу Baza.

Согласно исследованию, всего за 2025 год жители страны приобрели свыше 8 миллионов пачек, потратив на них в общей сумме 4,7 миллиарда рублей. Также стало известно, что лидером по потреблению мелатонина в 2026 году стал Санкт-Петербург, где на каждые 10 тысяч граждан приходилось 472,65 упаковки. Вторую позицию в списке заняла Магаданская область с результатом 461,89 пачки на аналогичное число жителей. Мурманская область замкнула тройку: показатель составил 424,52 упаковки.

Несмотря на популярность препаратов, мелатонин можно также получить из некоторых напитков. Например, в вишневом соке и молоке находится триптофан, который сначала становится сератонином, а уже потом гормоном сна. Помимо этого, вещество можно найти в таких продуктах, как ананас, фисташки и банан.

При этом те, кто страдает от бессонницы, ищут и другие способы, помогающие отдохнуть ночью. Ранее в Сети завирусился тренд на принятие "темного душа". По мнению пользователей, он успокаивает нервную систему и снижает сенсорную нагрузку.

Чтобы заснуть наверняка, некоторые все же прибегают к употреблению снотворных. Однако ученые из Копенгагенского университета выяснили, что один из препаратов нарушает работу глимфатической системы мозга, которая отвечает за выведение токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями. Исследователи проводили эксперимент на мышах: они действительно быстрее засыпали после приема препарата, однако он серьезно затруднял восстановление мозга во время отдыха.

Прием не по назначению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Как отметила в разговоре с Москвой 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, многие предпочитают начинать восстановление ночного отдыха не с изменения образа жизни, режима и физической активности, а с перебора различных таблеток.

"Сам по себе мелатонин значительно безопаснее многих рецептурных снотворных, например бензодиазепинов, однако это не означает, что его можно принимать бесконтрольно. Любой препарат должен использоваться по показаниям", – предупредила сомнолог.

Она подчеркнула, что для мелатонина они достаточно конкретны. Главным образом это нарушения циркадных ритмов: например, адаптация после перелетов через несколько часовых поясов, сменная работа и другие ситуации, когда внутренние биологические часы оказываются рассинхронизированы с привычным режимом. В таких случаях мелатонин действительно может быть полезен. При этом его действие не сводится к обычному снотворному эффекту.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Основная задача – помочь организму сонастроить внутренние биологические часы. При этом выраженную сонливость после приема ощущают далеко не все: по разным данным, лишь около 10–20% людей отмечают заметный седативный эффект. Именно поэтому многие ожидают, что мелатонин будет действовать как классическое снотворное, но не получают такого действия и прекращают прием. Тем не менее любой препарат должен назначаться, отменяться и корректироваться врачом.

У мелатонина также есть противопоказания, например диабет и аутоиммунные заболевания. В данном случае проблема заключается не в том, что препарат доказанно опасен, а в том, что данных о его безопасности среди этих групп риска пока недостаточно. Поэтому упомянутым пациентам лучше обсудить свое состояние с лечащим врачом, подчеркнула эксперт.

"Если возникли проблемы со сном, в течение нескольких недель можно попробовать меры самопомощи: восстановить регулярный режим, увеличить физическую активность, ограничить кофеин во второй половине дня, уменьшить использование гаджетов перед сном и соблюдать правила гигиены сна. Если нарушения сохраняются, стоит обратиться к врачу-сомнологу. Причин бессонницы очень много – их насчитывают десятками, и далеко не всегда они связаны с циркадными ритмами или уровнем мелатонина", – объяснила Черкасова.

Она добавила, что большинство нарушений сна, вызванное якобы дефицитом мелатонина, сильно преувеличено.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук При некоторых состояниях выработка гормона действительно может нарушаться. Однако в случае хронической бессонницы гораздо чаще проблему поддерживают стресс, тревога, особенности поведения, сопутствующие заболевания или другие проблемы с ночным отдыхом.

Что касается самой бессонницы, она может проявляться по-разному: трудностями с засыпанием (более 30 минут), длительными пробуждениями (суммарно более 30 минут), слишком ранним окончательным подъемом или ощущением поверхностного, не восстанавливающего сна. Важно не только наличие ночных симптомов, но и их дневные последствия: сонливость, снижение концентрации внимания, памяти, работоспособности, ухудшение настроения и качества жизни, заключила Черкасова.