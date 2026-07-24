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24 июля, 20:07

Мэр Москвы

Собянин: за сутки к Московскому региону летело более 250 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За последние сутки в направлении Московского региона было зафиксировано более 250 беспилотников. Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Большую часть из них ПВО удалось нейтрализовать на дальних подступах. Кроме того, 16 вражеских дронов были уничтожены на подлете к столице.

На фоне беспилотной угрозы ограничительные меры вводились в московских авиагаванях, в том числе во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Позднее аэропорты вернулись к работе в штатном режиме. Пассажирам рекомендовали сверяться с актуальной информацией о рейсах на табло.

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