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25 июля, 12:43

Транспорт

Электробусы нового поколения вышли на маршрут № 275 на западе Москвы

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Новейшие электробусы поколения А5 теперь можно встретить на маршруте № 275 на западе Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что маршрут затрагивает районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково, Кунцево и Филевский Парк.

Современный транспорт на электротяге столица получает с 2018 года. Сейчас электробусы встречаются во всех административных округах Москвы. Они плавно ходят и не шумят, а также не загрязняют атмосферу.

В настоящее время по городу курсируют около трех тысяч электробусов. По будням на них совершается более 1,2 миллиона поездок. С момента появления первого такого транспортного средства пассажиры совершили свыше миллиарда поездок.

Электротранспорт обеспечивает высокий уровень сервиса и соответствует стандартам безопасности. В них есть разъемы для зарядки, необходимые приспособления для маломобильных пассажиров, дополнительные места для средств индивидуальной мобильности и медиаэкраны. Комфортную температуру поддерживает система климат-контроля.

Валидаторы позволяют оплатить проезд разными способами, а видеокамеры обеспечивают безопасность пассажиров. Также там есть кнопки адресного открытия дверей.

Ранее электробусы вышли на маршруты городского транспорта в ряде районов Москвы. Они появились на маршрутах 961, 130, с258 и 315. С начала года в столице запустили уже 34 электробусных маршрута. В частности, экологичный транспорт вышел на маршруты на западе, юго-западе и в центре Москвы.

22 новых электробуса вышли на маршруты в Москве

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