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26 июля, 08:22

Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 26 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 26 июля. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток. В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

При этом на следующей рабочей неделе воздух в Московском регионе прогреется до 26–28 градусов. Самым теплым днем станет вторник, 28 июля.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в беседе с ТАСС отметила, что сильных колебаний в течение недели не ожидается. Ночные температуры будут держаться примерно на одном уровне с разницей в 1–2 градуса.

В частности, в понедельник, 27 июля, ожидается 22–24 градуса, в пятницу, 31 июля, – 24–26 градусов. В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа, столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов.

Ранее сообщалось, что на заключительной неделе июля в столице ожидаются интенсивные дожди и грозы. За пять рабочих дней может выпасть месячная норма – до 80–88 миллиметров осадков. Согласно прогнозам, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30–40 литров воды на квадратный метр.

Последнее воскресенье июля будет дождливым

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