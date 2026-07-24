Месячная норма осадков может выпасть в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. За пять рабочих дней в столице может выпасть месячная норма – до 80–88 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30–40 литров воды на квадратный метр.

Небольшие скоротечные дожди пройдут в городе и в предстоящую субботу, 25 июля. Ветер северной четверти – 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 13–16 градусов, днем – плюс 19–22.

В воскресенье, 26 июля, в столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. В сумерках температура составит плюс 11 – плюс 14, после полудня воздух прогреется до климатической нормы – плюс 22–25 градусов.

Во второй половине лета температура воздуха в Москве и центральной России ожидается в пределах нормы и даже выше. По словам синоптиков, этому поспособствовал нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.