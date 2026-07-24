Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 09:47

Общество

Месячная норма осадков может выпасть в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заключительной неделе июля в Москве ожидаются интенсивные дожди и грозы. За пять рабочих дней в столице может выпасть месячная норма – до 80–88 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в среду и четверг, 29 и 30 июля, возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30–40 литров воды на квадратный метр.

Небольшие скоротечные дожди пройдут в городе и в предстоящую субботу, 25 июля. Ветер северной четверти – 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 13–16 градусов, днем – плюс 19–22.

В воскресенье, 26 июля, в столице прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. В сумерках температура составит плюс 11 – плюс 14, после полудня воздух прогреется до климатической нормы – плюс 22–25 градусов.

Во второй половине лета температура воздуха в Москве и центральной России ожидается в пределах нормы и даже выше. По словам синоптиков, этому поспособствовал нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.

Синоптики спрогнозировали дожди и порывистый ветер в Москве 24 июля

Читайте также


обществопогодагород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика