Компания "Т Плюс" проверит охранников после смерти ребенка в Тольятти

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Самарский филиал компании "Т Плюс" организовал расследование после гибели ребенка из-за действий сотрудника ЧОП в Тольятти, в рамках чего проверит всех охранников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Инцидент произошел на объекте, который охраняется сторонней подрядной организацией. Мы уже инициировали внутреннее расследование и передали всю необходимую информацию правоохранительным органам", – указано в сообщении.

В компании отметили, что всех работников проинструктируют и оценят их на соответствие должности. Также семья погибшего получит всестороннюю помощь.

ЧП в Тольятти произошло 23 июля возле здания ресурсоснабжающей организации, где бегали школьники. Трое детей проползли на территорию под ограждением, а их приятель решил перелезть через забор.

Охранник заметил школьников, схватил перелезающего через ограду мальчика за ноги и потащил на себя. В результате он получил серьезные повреждения прутьями забора и спустя сутки скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

