Средства ПВО сбили 210 украинских БПЛА над Россией за день

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали в течение дня 210 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что БПЛА были перехвачены в период с 08:00 до 20:00. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке. В результате 6 человек погибли и еще 26 пострадали, из которых 12 были доставлены в больницы.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в тяжелом. Для помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.

Глава региона Александр Соколов подчеркнул, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Пожар на месте ЧП потушен, восстановлено водоснабжение и подача электричества.

