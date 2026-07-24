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24 июля, 19:29

Политика

В Госдуме усомнились в способности Плющенко воспитывать патриотизм у юных фигуристов

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Присутствуют сомнения в том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко может прививать воспитанникам своей академии чувство патриотизма. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Поводом для этого стало решение 13-летнего сына фигуриста Александра сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Азербайджана. Свищев отметил, что Плющенко, который сейчас занимается подготовкой молодых спортсменов, должен объяснить, как он собирается говорить детям о российской школе фигурного катания и патриотизме.

"Как он может воспитать детей и что может передать тем, кого тренирует", – заявил депутат.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что не критикует решение Плющенко-старшего о переходе сына за другую сборную. Однако он призвал его обдумать свои слова о деградации фигурного катания в России, напомнив, что "народ все помнит".

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