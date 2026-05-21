21 мая, 17:05

Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Он получил получил новое спортивное гражданство на 5 лет, рассказал отец спортсмена в беседе с РИА Новости.

Олимпийский чемпион обратил внимание, что в сборной России его ребенок не состоял. В текущем сезоне он не выступал по разным причинам, отсидев таким образом "карантин".

"Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии", – добавил Плющенко.

Он также отметил, что это решение было непростым. По словам бывшего фигуриста, в жизни его ребенка наступает ответственный и волнительный момент. Олимпийский чемпион выразил надежду на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.

"Посмотрим, что из этого получится. <...> Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна", – заключил Плющенко.

13-летний фигурист с 2017 года тренируется в академии "Ангелы Плющенко". Также он участвует в ледовых шоу вместе с отцом.

Ранее академию Плющенко покинули фигуристы Никита и София Сарновские. Теперь спортсмены тренируются у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию, заявила, что Плющенко следует сделать выводы. Специалист напомнила, что за всю ее карьеру от нее не ушел ни один воспитанник.

