Маркетолог Новиков объяснил, почему подготовка к ЕГЭ может обойтись в 500 тыс руб

В 2026 году подготовка к ЕГЭ может обойтись российским выпускникам от 13,6 до 580 тысяч рублей и выше – в зависимости от выбранного формата. Самый дорогой вариант – индивидуальные занятия с репетитором, сообщили аналитики. Как сэкономить на подготовке к экзаменам и не уронить в качестве, разбиралась Москва 24.

Полмиллиона за ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Подготовка к ЕГЭ в 2026 году может обойтись российским выпускникам в суммы от 13,6 до 580 тысяч рублей и выше в зависимости от выбранной стратегии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования агрегатора онлайн-курсов.

Наиболее дорогой вариант – индивидуальные занятия с репетитором. Час работы со студентом или начинающим педагогом стоит от 600 рублей до 1,2 тысячи рублей, со школьным учителем – от 1,5 до 3 тысяч, а с экспертом ЕГЭ или преподавателем вуза – от 4 до 10 тысяч рублей и выше. При еженедельных занятиях в течение учебного года подготовка по одному предмету обходится в 54–150 тысяч рублей.

Более экономичная альтернатива – онлайн-школы. Средняя стоимость месячной подписки составляет 4–6 тысяч рублей, а годовая подготовка по одному предмету – около 35–50 тысяч. Некоторые платформы предлагают пакетные тарифы на несколько предметов, что удешевляет подготовку в пересчете на один курс.

Групповые занятия при вузах и образовательных центрах стоят в среднем 5–8 тысяч рублей в месяц за предмет. Такой формат дешевле индивидуального, однако дает меньше персонального внимания: группы обычно насчитывают 10–15 человек, отметили аналитики.

Отдельную статью расходов составляют сопутствующие траты. Учебные пособия и сборники типовых вариантов обходятся в 3–7 тысяч рублей, а платные пробные экзамены – около 1,5–2,5 тысячи за попытку. Для онлайн-обучения иногда требуется дополнительная техника: ноутбук, веб-камера, гарнитура или графический планшет.

Эксперты отмечают, что родители часто оценивают подготовку к ЕГЭ только по цене одного занятия или месячной подписки, тогда как реальный бюджет складывается из множества статей: пробных экзаменов, учебных материалов, дополнительных консультаций, интенсивов и цифровых сервисов. Итоговая сумма за год может заметно отличаться от первоначальной оценки.

В свою очередь, в "Московской электронной школе" видеоразборы заданий ЕГЭ с начала учебного года набрали более 1,7 миллиона просмотров. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, для выпускников создана экосистема подготовки: от диагностики пробелов до индивидуальных маршрутов с видеоуроками, тестами, онлайн-курсами и ИИ-репетитором. Всего ресурсами МЭШ воспользовались свыше 2,5 миллиона раз. Самыми популярными стали разборы сочинения по русскому, задачи по теории вероятностей, кинематике, информатике и обществознанию.

Самоконтроль и экономия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифра в полмиллиона рублей в год на подготовку к ЕГЭ с репетитором действительно актуальна для Москвы, особенно если речь идет о нескольких предметах и интенсивных регулярных занятиях, рассказал в беседе с Москвой 24 учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков. В среднем старшеклассники берут по два-три урока в неделю, длительность каждого – 60–120 минут, и такая нагрузка приводит к значительным расходам.

"Однако многое зависит от самостоятельности ребенка. Репетитор – это, прежде всего, человек, который помогает организовать учебный процесс, способствовать тому, чтобы в течение часа или двух выпускник непрерывно работал. За это и приходится платить", – отметил он.

Если же ученик сам мотивирован и способен себя организовать, то подготовиться можно и самостоятельно: сейчас нет дефицита методических материалов, тренажеров, видеоразборов заданий от опытных учителей. Также есть ресурсы с автопроверкой, можно обсуждать решения с нейросетью.

Репетитор способен помочь составить план подготовки на год, а дальше ребенок будет работать сам. В таком случае стоимость окажется сильно ниже, а результат на выходе может быть очень похожим.





Иван Меньшиков учитель математики, эксперт ЕГЭ Также многое зависит от базового уровня знаний: чем больше ученик пропустил к 10–11 классам, тем сложнее и дольше ему предстоит готовиться. Если цель – набрать 70–80 баллов, есть какая-никакая база, то подойти к такому результату за год вполне реально. Когда цель выше, потребуется больше усилий и, вероятно, больше занятий.

"Экономить можно, но не в ущерб качеству подготовки, и, прежде всего, за счет самостоятельной работы ученика, а не за счет сокращения необходимого объема знаний", – добавил Меньшиков.

Маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков согласился, что цифра в полмиллиона рублей актуальна, но, по его словам, размыта: на самом деле подготовка может стоить и больше миллиона в зависимости от изначального уровня знаний, количества предметов и качества выбранных преподавателей.

При этом школьное образование по всем нормам является достаточной базой для сдачи ЕГЭ, и оно бесплатное, отметил он в беседе с Москвой 24.

"Первый способ сэкономить – использовать специальные тренировочные комплекты, которые можно купить в печатном виде или найти на сайтах разработчиков. Второй вариант – групповые занятия", – обратил внимание эксперт.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Здесь наблюдаются сезонные изменения цен: чем длительнее курс, тем основательнее подготовка, но при этом есть и экспресс-предложения – за три месяца, два, один, даже за неделю до экзамена. Правда, они не всегда оказываются эффективными.

Кроме того, заказчики из Москвы часто обращаются к преподавателям из регионов, потому что это тоже существенно дешевле, а качество подготовки сопоставимо, заключил он.