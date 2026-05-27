27 мая, 18:23

Шоу-бизнес

Полина Гагарина объяснила подачу иска против Совета ЕС ограничением доступа к музыке

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Певица Полина Гагарина объяснила подачу нового иска против Совета ЕС тем, что введенные против нее санкции привели к блокировке музыкальных платформ, где она публиковала свои песни. Об этом артистка рассказала ТАСС.

"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей", – сказала Гагарина.

ЕС ввел санкции против Гагариной в июне 2024 года. В документе отмечалось, что певица участвовала в концертах, посвященных присоединению новых регионов в состав России, и таким образом могла получить значительные доходы "благодаря участию в пропагандистских мероприятиях и программах, финансируемых государством".

После введения ограничений Гагарина оспорила их в Европейском суде. В мае 2026 года она подала второй иск с требованием отменить персональные санкции.

