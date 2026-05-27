"День московского спорта" пройдет в "Лужниках" 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабный праздник для всей семьи "День московского спорта" пройдет на территории олимпийского комплекса "Лужники". Мероприятие состоится 30 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

Спортивный праздник посвятят здоровому образу жизни. Для гостей подготовили различные баттлы, шоу, мастер-классы и конкурсы.

Например, в зоне экстрим-парка посетители смогут прокатиться на трюковых самокатах, BMX- и MTB-велосипедах. Будут доступны настольный теннис и шахматы, гидрофлай-шоу и показательные выступления мотофристайлеров. Посетителей в том числе познакомят с русскими традиционными единоборствами.

Вместе с тем около 1,5 тысячи команд по стритболу примут участие в турнире в 17 возрастных категориях. Желающие смогут пройти полосу препятствий, где участникам нельзя касаться пола или воды.

Также пройдут фан-встречи с Сергеем Карякиным, Райаном Уильямсом, Даниэлем Бодиным, Кириллом Бельским, Полиной Киценко и Артемом Дзюбой. В рамках мероприятия начнутся съемки ролика Влада А4 и состоится концерт с участием Shaman, Zivert, группы "Чили" и других.

Гимнастка Самира Мустафаева проведет массовые тренировки по барре с Юлианной Карауловой и стретчингу Валерией. Посетить их можно будет на Большой спортивной арене.

Отмечается, что принять участие в некоторых мероприятиях можно только по предварительной регистрации. Участники СВО и члены их семей имеют на нее приоритетное право.

Различные спортивные активности ожидают москвичей и летом. Например, 7 июня на ВДНХ проведут Фестиваль ходьбы "10 000 шагов" в рамках проекта "Лето в Москве". Принять участие в нем смогут жители всех возрастов.

Участники активно проведут день на улице и пообщаются с единомышленниками. Фестиваль напомнит, что прогулка по парку может быть не только полезной, но и очень увлекательной.