Президента "Ленкома" Варшавера возмутила инициатива оставлять чаевые актерам театра

Московский "Покровка. Театр" объявил о завершении эксперимента, в рамках которого зрителям предлагалось перевести чаевые понравившемуся артисту в знак благодарности. Несмотря на окончание проекта, он успел расколоть театральное сообщество на два лагеря. Подробности – в материале Москвы 24.
"Развращает сам дух русского артиста"
Столичный "Покровка. Театр" объявил о закрытии проекта "Поддержи любимого артиста" в своих соцсетях 26 мая. В посте указано, что театр запустил инициативу еще в апреле и она изначально носила временный характер. В качестве эксперимента на входе и в буфете были размещены объявления с QR-кодом. Зрители могли отблагодарить актеров, совершив безналичный перевод любой суммы на свое усмотрение через цифровую платформу.
"Театр продолжит развивать современные способы коммуникации с аудиторией, сохраняя уважение к театральной традиции и профессии артиста", – отмечено в публикации.
При этом идея вызвала широкий резонанс буквально на днях, когда о нововведении написали многие СМИ. Эксперимент заставил высказаться многих причастных к театральной среде. Журналисты обратились за комментарием и к художественному руководителю "Покровка.Театр", а также солисту группы "БиС" Дмитрию Бикбаеву. Он объяснил, что инициатива не являлась заменой государственной поддержки театра или системы оплаты труда, сообщает газета "Известия".
Бикбаев подчеркнул, что идея эксперимента родилась в процессе поиска современных форм взаимодействия театра и аудитории, в том числе вовлечения молодежи в культурную жизнь.
Он призвал обсуждать инициативу "спокойно, профессионально и без упрощений".
"Если зритель хочет поддержать артиста не только аплодисментами, но и личным жестом благодарности – это прежде всего говорит о ценности театра и силе эмоционального отклика, который рождается во время спектакля", – отметил Бикбаев.
Артист труппы Мирослав Душенко в беседе с изданием поддержал нововведение.
"Если зрители забыли взять цветы и хотят как-то отблагодарить любимого актера или актрису, почему нет, если лежит к этому душа?" – выразил мнение актер.
В свою очередь, актер театра и кино Константин Раскатов в разговоре с Москвой 24 скептически отнесся к идее.
"Когда тебе на сцену выносит ребенок три маленькие, уютные розовые розочки, дрожащими руками тебе дарит их и, может, какую-нибудь записочку на салфетке из буфета: "Мне так понравилось, как вы играли". И это настолько честно и настолько приятно для артиста, что финансовая благодарность в виде чаевых не сможет заменить реального контакта со зрителем", – подчеркнул Раскатов.
Культурный обозреватель телеканала Москва 24 Давид Виннер добавил, что против подобной системы в свое время выступили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.
"Объясняли они это тем, что эта система признания артиста в денежном эквиваленте портит самого артиста. Невзирая на то, что прошло достаточно много времени – полтора столетия, но возвращение к этой системе развращает сам дух русского артиста", – рассказал Виннер.
"Театр – это не сфера услуг"
Одним из главных аргументов среди критиков идеи является то, что подобная система поощрения артистов приравнивает театр к сфере услуг.
"Театр не ресторан, не стриптиз-бар или бордель, не место для чаевых. И уж точно не площадка для таких сомнительных "инноваций", – отметили авторы телеграм-канала "Кулисы шепчут".
Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что никогда не ввел бы такую систему, сообщает газета "Известия".
Театровед и ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с изданием обратил внимание на двойственность инициативы: с одной стороны, она выглядит современной, с другой – является отсылкой к дореформенному прошлому. И вторая параллель играет не на руку театру, который стремится быть молодежным и актуальным.
"Я вижу в этом какое-то возвращение к дореволюционным традициям, когда любой купец мог бросить на сцену пачку денег или попросить своего помощника занести понравившейся актрисе в гримерную букет с соответствующим подношением и выкупленными местами. В этом есть что-то очень старомодное, даже, я бы сказал, купеческое", – отметил Заславский.
Ректор ГИТИСа признался, что недавно ему тоже предлагали ввести подобную систему для студенческих спектаклей, однако он отказался еще и по другой причине – это может внести разлад в труппу.
Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер и вовсе назвал инициативу "безумием", сообщило Агентство "Москва".
В свою очередь, театральный критик, член Гильдии театральных критиков Союза театральных деятелей (СТД) Эмилия Деменцова в беседе с изданием "ВФокусе Mail" отметила, что проблема низких зарплат артистов не должна перекладываться на зрителя.
"Зритель уже заплатил. Деньгами – за билет, вниманием – за спектакль, нервами – за парковку, гардероб и буфет", – выразила мнение Деменцова.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что такая система поощрений неизбежно скажется на атмосфере в труппе, приведя к расколу и зависти между артистами. По мнению Деменцовой, система чаевых не измеряет талант актера, а является лишь индикатором его узнаваемости и медийности.