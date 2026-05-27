Президента "Ленкома" Варшавера возмутила инициатива оставлять чаевые актерам театра

Московский "Покровка. Театр" объявил о завершении эксперимента, в рамках которого зрителям предлагалось перевести чаевые понравившемуся артисту в знак благодарности. Несмотря на окончание проекта, он успел расколоть театральное сообщество на два лагеря. Подробности – в материале Москвы 24.

"Развращает сам дух русского артиста"

Столичный "Покровка. Театр" объявил о закрытии проекта "Поддержи любимого артиста" в своих соцсетях 26 мая. В посте указано, что театр запустил инициативу еще в апреле и она изначально носила временный характер. В качестве эксперимента на входе и в буфете были размещены объявления с QR-кодом. Зрители могли отблагодарить актеров, совершив безналичный перевод любой суммы на свое усмотрение через цифровую платформу.

"Театр продолжит развивать современные способы коммуникации с аудиторией, сохраняя уважение к театральной традиции и профессии артиста", – отмечено в публикации.

При этом идея вызвала широкий резонанс буквально на днях, когда о нововведении написали многие СМИ. Эксперимент заставил высказаться многих причастных к театральной среде. Журналисты обратились за комментарием и к художественному руководителю "Покровка.Театр", а также солисту группы "БиС" Дмитрию Бикбаеву. Он объяснил, что инициатива не являлась заменой государственной поддержки театра или системы оплаты труда, сообщает газета "Известия".

Бикбаев подчеркнул, что идея эксперимента родилась в процессе поиска современных форм взаимодействия театра и аудитории, в том числе вовлечения молодежи в культурную жизнь.





Дмитрий Бикбаев художественный руководитель "Покровка. Театр", солист группы "БиС" Театр всегда существовал благодаря эмоциональной связи между сценой и зрительным залом. Люди дарят артистам цветы, пишут письма, ждут после спектаклей, чтобы сказать слова благодарности. Сегодня цифровые технологии просто создают для этого новые формы.

Он призвал обсуждать инициативу "спокойно, профессионально и без упрощений".

"Если зритель хочет поддержать артиста не только аплодисментами, но и личным жестом благодарности – это прежде всего говорит о ценности театра и силе эмоционального отклика, который рождается во время спектакля", – отметил Бикбаев.

Артист труппы Мирослав Душенко в беседе с изданием поддержал нововведение.

"Если зрители забыли взять цветы и хотят как-то отблагодарить любимого актера или актрису, почему нет, если лежит к этому душа?" – выразил мнение актер.

В свою очередь, актер театра и кино Константин Раскатов в разговоре с Москвой 24 скептически отнесся к идее.

"Когда тебе на сцену выносит ребенок три маленькие, уютные розовые розочки, дрожащими руками тебе дарит их и, может, какую-нибудь записочку на салфетке из буфета: "Мне так понравилось, как вы играли". И это настолько честно и настолько приятно для артиста, что финансовая благодарность в виде чаевых не сможет заменить реального контакта со зрителем", – подчеркнул Раскатов.

Культурный обозреватель телеканала Москва 24 Давид Виннер добавил, что против подобной системы в свое время выступили Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

"Объясняли они это тем, что эта система признания артиста в денежном эквиваленте портит самого артиста. Невзирая на то, что прошло достаточно много времени – полтора столетия, но возвращение к этой системе развращает сам дух русского артиста", – рассказал Виннер.

"Театр – это не сфера услуг"

Одним из главных аргументов среди критиков идеи является то, что подобная система поощрения артистов приравнивает театр к сфере услуг.

"Театр не ресторан, не стриптиз-бар или бордель, не место для чаевых. И уж точно не площадка для таких сомнительных "инноваций", – отметили авторы телеграм-канала "Кулисы шепчут".

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что никогда не ввел бы такую систему, сообщает газета "Известия".





Кирилл Крок директор Театра имени Вахтангова Мне кажется, она не стыкуется с театром. Может для молодежного театра на Покровке это неплохо, но, с моей точки зрения, такая форма взаимодействия с аудиторией подходит для ресторанов. Все-таки театр – это не сфера услуг.

Театровед и ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с изданием обратил внимание на двойственность инициативы: с одной стороны, она выглядит современной, с другой – является отсылкой к дореформенному прошлому. И вторая параллель играет не на руку театру, который стремится быть молодежным и актуальным.

"Я вижу в этом какое-то возвращение к дореволюционным традициям, когда любой купец мог бросить на сцену пачку денег или попросить своего помощника занести понравившейся актрисе в гримерную букет с соответствующим подношением и выкупленными местами. В этом есть что-то очень старомодное, даже, я бы сказал, купеческое", – отметил Заславский.

Ректор ГИТИСа признался, что недавно ему тоже предлагали ввести подобную систему для студенческих спектаклей, однако он отказался еще и по другой причине – это может внести разлад в труппу.

Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер и вовсе назвал инициативу "безумием", сообщило Агентство "Москва".





Марк Варшавер президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Мы не ресторан, мы не кафетерий, не столовка, чтобы чаевые артистам давать за то, что они сыграют хорошо или плохо. Это вообще в театре даже речи быть не должно. Понимаете? Это неправильно. Очень огорчен, что коллеги мои ведут себя таким образом.

В свою очередь, театральный критик, член Гильдии театральных критиков Союза театральных деятелей (СТД) Эмилия Деменцова в беседе с изданием "ВФокусе Mail" отметила, что проблема низких зарплат артистов не должна перекладываться на зрителя.

"Зритель уже заплатил. Деньгами – за билет, вниманием – за спектакль, нервами – за парковку, гардероб и буфет", – выразила мнение Деменцова.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что такая система поощрений неизбежно скажется на атмосфере в труппе, приведя к расколу и зависти между артистами. По мнению Деменцовой, система чаевых не измеряет талант актера, а является лишь индикатором его узнаваемости и медийности.