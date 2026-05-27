Продажу препаратов без электронного рецепта могут запретить в России
Минздрав России приступил к разработке законопроекта по запрету продажи рецептурных препаратов без электронного рецепта. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По ее словам, в настоящее время еще существуют ситуации, когда такие лекарства продают без рецепта.
"В данном случае только четкая привязка к электронному рецепту и продаже через систему МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного, поэтому сейчас отрабатывается механизм", – приводит слова Самойловой РИА Новости.
Как подчеркнул статс-секретарь, замглавы Минздрава Олег Салагай, ведомство ждет завершения доработки текста проекта. В течение нескольких месяцев ожидается его обсуждение с Совфедом.
Ранее Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптеки. Он начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 2029-го.
Эксперимент охватит сельские районы, где нет аптек, медицинских учреждений и индивидуальных предпринимателей с фармацевтической лицензией. К продаже в таких объектах будут доступны не только популярные средства, но и под заказ.