28 мая, 09:48

Общество

В ДР Конго зарегистрировали первый случай выздоровления заболевшего Эболой

В Демократической Республике Конго (ДРК) зарегистрировали первый случай выздоровления заболевшего лихорадкой Эбола во время текущей вспышки. Об этом пишет Le Potentiel со ссылкой на представителя руководства Национального института общественного здравоохранения.

"Мы зарегистрировали первое выздоровление, и начиная с этой недели мы будем информировать о других выздоровевших", – сказал сотрудник института, добавив, что у некоторых других пациентов наблюдается улучшение состояния.

Таким образом, этот факт опровергает слухи, что медики не могут вылечить заболевших в ходе 17-й вспышки Эболы.

Первые сигналы из провинции Итури в ДРК, ставшей эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Количество предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола уже превысило 900. По данным СМИ, риск распространения Эболы грозит еще 10 странам. Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили, что разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки.

