28 мая, 17:36
Шойгу допустил нанесение удара по Киеву в любой момент
Нанесение удара по Киеву, о котором предупредил МИД РФ, может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
"По-моему, все наши действия видны. Мы их показываем, более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев", – цитирует его РИА Новости.
Шойгу подчеркнул, что ведомство сделало его серьезно и осознанно.
25 мая МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку российские силы будут наносить удары.
Целями атак станут центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева, предупредили в МИД. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобельску, которая произошла 22 мая.
В результате нее погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.