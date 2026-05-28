Шойгу допустил нанесение удара по Киеву в любой момент

Нанесение удара по Киеву, о котором предупредил МИД РФ, может произойти в любой момент. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

"По-моему, все наши действия видны. Мы их показываем, более того, о каких-то действиях предупреждаем заранее. В данном случае вы заговорили о предупреждении послам покинуть Киев", – цитирует его РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что ведомство сделало его серьезно и осознанно.

25 мая МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку российские силы будут наносить удары.

Целями атак станут центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева, предупредили в МИД. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобельску, которая произошла 22 мая.

В результате нее погиб 21 ребенок, еще более 60 детей пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

