28 мая, 20:00

Экономика

Миронов призвал обратить внимание на тех, кто зарабатывает на дорогих кредитах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал Минфин обратить внимание на тех, кто покупает машины за миллионы рублей и зарабатывает на дорогих кредитах. Об этом парламентарий высказался в беседе с RTVI.

В апреле в стране зафиксировали рекорд по продажам люксовых авто, а за первый квартал текущего года чистая прибыль банков России превысила 1,1 триллиона рублей.

Миронов назвал зарабатывающих на кредитах узкой прослойкой сверхбогатых финансовых спекулянтов, которые продолжают "растить жирок". Именно этот слой и имеют в виду Росстат и Минэкономики в своих заявлениях о росте реальных доходов, заметил депутат ГД.

Миронов призвал отменить налоговую реформу, так как она бьет по малому и среднему бизнесу, в отличие от банков, которые и нужно брать под "налоговый прицел".

Ранее в Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые операции. Уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент профилактики импульсивного поведения и снижения финансовых рисков. В перспективе этот механизм можно распространить и на другие чувствительные сферы.

