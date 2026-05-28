28 мая, 20:25

Сборная РФ по футболу огласила стартовый состав на матч с командой Египта

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Стал известен стартовый состав российской сборной по футболу во время товарищеского матча с командой из Египта. Капитаном станет защитник петербургского "Зенита" Игорь Дивеев, сообщила пресс-служба национальной команды.

В российскую сборную вошли вратарь Станислав Агкацев, полевые игроки Илья Вахания, Александр Сильянов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Иван Обляков и Иван Сергеев.

Ожидается, что матч состоится в Каире. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени 28 мая.

Ранее баскетбольная команда "Нью-Йорк Никс" впервые с 1999 года прошла в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В четвертом матче серии команда на выезде обыграла "Кливленд Кавальерс" со счетом 130:93.

Для "Нью-Йорка" нынешний финал станет первым за 27 лет. В 1999 году команда уступила титул "Сан-Антонио". Всего в активе клуба два чемпионства – в 1970 и 1973 годах.

