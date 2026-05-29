29 мая, 22:50

Политика

Путин завершил государственный визит в Казахстан

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту Астаны Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Путин находился в столице Казахстана с рабочим визитом, встреча президентов РФ и Казахстана стала уже 39-й. Новый визит Путина в республику является особенным, так как уже второй раз за президентский срок получает государственный статус.

Главы государств провели переговоры в узком составе. В ходе общения президент РФ отметил вклад казахстанского лидера в продвижение русского языка. В свою очередь, Токаев назвал Россию и Казахстан друзьями и братьями, которые имеют много общего.

Лидер Казахстана по итогам переговоров с Путиным заявил, что российский президент выполняет миссию судьбоносного значения для своей страны. Токаев назвал Путина выдающимся госдеятелем и политиком мирового масштаба. Он считает, что Путин проводит политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также дал положительную оценку государственному визиту Путина в Казахстан, а также прошедшему в Астане саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

