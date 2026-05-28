Эксперт Абанкина: отмена дипломных работ из-за ИИ снизит качество проверки студентов

Глава Минобрнауки допустил, что письменные дипломы в российских вузах будут заменены устными экзаменами из-за развития искусственного интеллекта. Таким образом, выпускники будут демонстрировать знания в живом диалоге. Какая проверка эффективнее и как ИИ меняет высшее образование, расскажет Москва 24.

"Делать, думать и жить через технологии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ в вузах: выпускники начнут сдавать устные экзамены. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус, – "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме", – пояснил он.

По словам министра, устный экзамен поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов.

Фальков также отметил, что скоро в вузы поступят абитуриенты, для которых искусственный интеллект стал нормой с рождения. Речь идет о поколении 2025–2039 годов.

"Главная ошибка любого поколения – готовить детей к своему миру. Нам потребуется почти ежегодная серьезная интеллектуальная работа", – подчеркнул министр.





Валерий Фальков глава Минобрнауки РФ Они не будут осваивать технологии искусственного интеллекта: они просто будут делать, думать и жить через них и с их помощью. И, конечно, диплом в его существующем виде просто перестанет существовать.

При этом окончательное решение о качестве работы студента, по словам главы ведомства, остается за педагогами.

Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко тоже предложил рассмотреть возможность отмены обязательной сдачи выпускных квалификационных работ для студентов всех специальностей. Он пояснил, что научная и аналитическая деятельность нужна далеко не всем выпускникам, а уровень компетенций можно проверять с помощью практического итогового экзамена.

"Отбросит качество готовности назад"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с 24 позитивно оценила идею.

"Я всю свою жизнь связала с Высшей школой, прошла путь от аспирантки, ассистента кафедры до ректора университета, 8 лет была деканом факультета экономики и менеджмента Юго-Западного государственного университета. В те времена устный государственный экзамен был общепринятой нормой, очень часто образовательная программа подразумевала наличие устного экзамена плюс выпускную квалификационную работу", – сказала она.

По мнению парламентария, выпускники вузов вполне успешно могут справиться с такой формой итогового контроля. При этом перейти на этот вариант можно достаточно быстро, без дополнительных финансовых и организационных затрат, и вузы готовы к этому.

"Революционных изменений мы не ждем: в этом году ребята, которые уже написали выпускные квалификационные работы, их защитят, а со следующего учебного года эта норма будет обсуждаться в экспертном сообществе на площадке комитета Госдумы по науке и высшему образованию, проведем совместное заседание комитета с министерством, с ректорским сообществом, с представителями профессорско-преподавательской корпорации. Думаю, что это решение поддержат коллеги", – отметила эксперт.

Депутат также подчеркнула, что параллельно важно научить преподавателей и студентов использовать ИИ во благо в процессе образования.





Екатерина Харченко зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Молоток – это тоже инструмент: он может навредить, а может принести пользу. Искусственный интеллект в умелых руках строителя, инженера, врача, педагога – это дополнительный способ повысить производительность труда и компетентность специалиста.

По ее мнению, главное – чтобы студенты не скрывали от педагогов использование ИИ, а могли объяснить, где и для каких целей они привлекали те или иные языковые модели или агентов, чтобы они научились быть как минимум хорошими пользователями, а максимум – разработчиками.

Однако профессор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина уверена, что отмена дипломных работ – маловероятный сценарий.

"Экзамены никогда не заменят работу, где человек представляет результаты исследования или проекта и демонстрирует свою квалификацию во время его выполнения. Экзамены же проверяют уровень знаний того или иного курса или дисциплины", – отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что защита квалификационной работы всегда проходит в устной форме, а перед этим есть предзащита и письменные отзывы.





Ирина Абанкина профессор института образования НИУ ВШЭ Данная инициатива отбросит оценку достижений выпускников и качество их готовности к работе далеко назад. Я совершенно не поддерживаю это предложение. Более того, устный экзамен – это просто уступка тому, что мы не можем справиться с новым форматом оценки квалификации в эпоху искусственного интеллекта, и он абсолютно не спасает ситуацию.

При этом, по словам эксперта, важно и то, что люди будут работать в пространстве искусственного интеллекта, поэтому они должны уметь им пользоваться, включать его инструменты в решение инженерных, социальных задач, общественного проектирования, социальной практики.

"Избежать этого невозможно. Поэтому программы по освоению ИИ нужны в школе, начиная с самого раннего развития. Дело не в том, чтобы "поймать" на использовании, ведь сейчас его используют все – и педагоги, и проверяющие", – добавила она.

Кроме того, нужны этические принципы использования ИИ. Это непростая задача, но замена дипломных работ экзаменами проблему не решит, заключила Абанкина.