29 мая, 18:10

Транспорт

Проезд детей без взрослых станет доступен в поездах ФПК с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ряде поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) с 1 июня появится услуга перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Речь идет о свыше чем 20 маршрутах, включая поезда "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (в том числе маршруты Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск), "Финист" (Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь) и другие.

В пути за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. Оформить заявку на услугу можно будет не позднее чем за трое суток до отправления поезда от первой остановки.

При посадке нужно будет предъявить удостоверение личности, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку, а также квитанцию об оплате. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Уточняется, что ранее подобная услуга была доступна только пассажирам поездов "Сапсан", в среднем в год ее оформляли порядка 300 родителей или законных представителей ребенка. По правилам дети без сопровождения взрослых могут проезжать в поездах дальнего следования с 10 лет.

Ранее стало известно, что в Москве с 30 мая до 1 июня, а также 6–8 июня и 12–15 июня изменятся параметры движения поездов на МЦД-4. Изменения связаны с плановыми работами по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутово. Интервалы будут увеличены до 20 минут, а у некоторых поездов изменятся остановки.

Россиянам до 14 лет стали доступны ж/д билеты в Абхазию по свидетельству о рождении

транспорт

