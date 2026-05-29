Экс-замглавы Кубани Нестеренко не признал вину по делу о ремонте школ в Херсонской области

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый по уголовному делу о превышении должностных полномочий, связанному с капитальным ремонтом школ в Херсонской области, не признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

"Вину не признаю, мною не причинен материальный ущерб", – заявил он в суде.

В ходе заседания было оглашено, что уголовное дело в отношении Нестеренко связано с тремя эпизодами капитального ремонта школ в Херсонской области. Следствие выявило, что были заключены контракты на ремонт четырех объектов, подрядчиком выступило АО "Региональная строительная компания".

Сроки выполнения работ были нарушены, а качество их выполнения оказалось ненадлежащим. Нестеренко обвиняют в том, что он, руководствуясь корыстной заинтересованностью, подписывал акты приемки выполненных работ, денежные средства перечислялись подрядчику.

В ответ на обвинения Нестеренко заявил, что подписанные им документы фиксировали лишь процент выполнения работ, а не их окончательное завершение. Он также уточнил, что в представленных им документах отсутствуют данные о стоимости фактически невыполненных работ.

Кроме того, в них не зафиксировано фиктивное увеличение стоимости работ, а примененный корректирующий коэффициент, обусловленный спецификой выполняемых задач, был изначально заложен в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в ГАУ КК "Крайгосэкспертиза".

Нестеренко обратил внимание, что промежуточные акты приемки работ от 2023 года были аннулированы при итоговой приемке работ в 2024-м, дополнительного выделения денежных средств на объекты не потребовалось.

