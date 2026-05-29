Путин: ситуация на поле боя говорит, что конфликт на Украине близится к завершению

Конкретные сроки окончания спецоперации на Украине называть невозможно. Однако ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить, что конфликт близится к завершению, заявил Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам государственного визита в Казахстан.

"Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается, и я этого делать не буду", – сказал российский лидер.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине после продуктивных раундов консультаций в Абу-Даби и Женеве.

По его словам, эти предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя данные предложения.

Он также заявлял, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта достижимо лишь при устранении первопричин конфликта. Украине нужно вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.

Вместе с тем Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск, где работает украинское посольство, добавил Полищук. Контакт поддерживается по правовым и консульским вопросам.