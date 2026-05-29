Путин допустил, что в Румынии мог упасть украинский дрон

Упавший в Румынии беспилотник, скорее всего, был украинским, заявил Владимир Путин в беседе с журналистами во время государственного визита в Казахстан.

По словам российского лидера, ему уже доложили об инциденте. При этом Путин напомнил, что, когда украинские дроны залетали в разные страны, первая реакция на такие инциденты всегда была о том, что это "русские бьют". Подобное уже происходило в Финляндии, Польше, странах Прибалтики.

"Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии", – сказал президент.

Он обратил внимание, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии и не исследовала обломки дрона. До проведения экспертизы никто не может точно сказать о том, какого именно происхождения тот или другой летательный аппарат.

При этом Москва готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки упавшего в Румынии дрона, резюмировал Путин.

БПЛА врезался в многоквартирный дом в городе Галац 29 мая, в результате ранения получили два местных жителя. По мнению МИД Румынии, дрон принадлежал России.

После инцидента Бухарест закрыл генконсульство России в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. При этом в российском МИД назвали обвинения Румынии бездоказательными и добавили, что не было предъявлено ни одного факта, материала или свидетельства.

