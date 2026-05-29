Румыния обвинила Россию в запуске БПЛА по территории страны

Фото: x.com/oana_toiu

Беспилотник, который попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, принадлежал России, заявила глава МИД республики Оана Цойу. Об этом она написала в соцсети Х.

Министр считает случившееся "серьезной и безответственной эскалацией". Она обвинила РФ в нарушении международного права.

Дипломат пообещала принять "необходимые дипломатические меры". Румыния будет "действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на РФ, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня", добавила Цойу.

Бухарест уже уведомил об инциденте другие страны НАТО и генсека объединения Марка Рютте. Республика попросила ускорить процесс передачи ей средств для борьбы с БПЛА, указала глава МИД.

Дрон попал в жилой дом в Галаце 28 мая. В результате в квартире на 10-м этаже начался пожар. На место ЧП прибыли экстренные службы и сотрудники разведки. Два человека пострадали, однако они смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего помещения до прибытия спасателей.