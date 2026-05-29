29 мая, 21:37

Происшествия

Более 440 жителей Курской области признаны погибшими после оккупации ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погибшими после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область признаны 446 мирных жителей, заявил глава региона Александр Хинштейн в MAX.

По его словам, всего в базах розыска были 2 173 курянина, из которых удалось установить местонахождение 1 841. Не считая 446 погибших, в базе еще остаются 332 фамилии.

Украинские войска начали оккупацию Курской области в августе 2024 года. Их наступление было остановлено. В апреле 2025 года Владимиру Путину доложили о завершении операции по освобождению региона от украинских боевиков.

Ранее ВСУ нанесли удар по школе в Васильевском муниципальном округе и детскому саду в Энергодаре. Обошлось без пострадавших. Из-за обстрела повреждено остекление образовательного учреждения.

До этого Киев нанес удар по детской площадке в Херсоне, в результате чего погиб мужчина. Его жена и двое детей получили ранения.

происшествиярегионы

