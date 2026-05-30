30 мая, 08:30

Россияне заправляют окрошку соевым соусом, минералкой и майонезными вариантами

Россияне признались, что прибегают к нестандартным вариантам заправки окрошки: 13% опрошенных используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Это следует из исследования онлайн-ретейлера "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

Отмечается, что окрошка является одним из самых популярных летних блюд в России. С этим согласились 40% респондентов. При этом шашлык предпочли 32% россиян, а овощной салат со сметаной – 15%. Окрошка также лидирует и среди других холодных супов. Например, свекольник и щавелевый суп набрали всего 3 и 4% соответственно.

Большинство россиян (53%) заявили, что предпочитают традиционную окрошку на квасе, а 21% – на кефире. Также 13% выбирают майонезные заправки. О популярности классических вариантов говорят и продажи: спрос на квас небольшого объема в мае 2026 года вырос более чем в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Также в этом месяце на 54% чаще покупают тан и айран.

Помимо необычных заправок вроде минеральной воды и соевого соуса, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Это, например, яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус.

Аналитики отмечают, что перед летом пользователи гораздо чаще заказывают ингредиенты для окрошки. Например, продажи мытого картофеля возросли почти в 2 раза, редиса – на 11%, огурцов – на 10%.

Также интересно, что сейчас россияне чаще отдают предпочтение не традиционной для окрошки вареной колбасе, а другим добавкам. Таким образом, продажи мясной ветчины выросли на 64%, ветчины из мяса птицы – на 34%, а варено-копченых колбас – на 29%.

Ранее сообщалось, что азиатские блюда, в том числе удон с курицей, паста том-ям и курица в соусе терияки, вошли в топ заказов сотрудников столичных офисов в обеденное время. Эти позиции за последний год опередили традиционные блюда и даже классические онигири.

При этом около половины офисных работников выбирают на обед вторые блюда: 50% – в Москве и 49% – в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности салаты – 29 и 37,5% заказов соответственно.

Диетологи назвали оптимальную порцию окрошки

